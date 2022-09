Wisselvallig herfstweer houdt voorlopig aan

Wie vanochtend opstond en naar buiten keek zal het niet ontgaan zijn dat we vandaag te maken hebben met grijs en druilerig weer. Vanuit het westen trekt een strook met flinke regenbuien over. Door een forse zuidwestenwind is het extra onstuimig, meldt Weeronline.

Na het wegtrekken van de regen is het echter nog niet gedaan met de wisselvalligheid. De wind draait vanuit het noordwesten en voert een flink aantal buien aan waar we vooral op dinsdag mee te maken krijgen. Ook is er kans op onweer en hagel. Tussen de buien door is er ruimte voor opklaringen.