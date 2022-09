Streep door het WK voor AZ'er Martins Indi

In de derby vorig weekend tegen Ajax liep Bruno Martins Indi een spierblessure op. De AZ'er zegde vervolgens af voor afgelopen interlandperiode. Nu blijkt dat de blessure heftiger is dan gedacht en komt het WK te vroeg voor de dertigjarige centrale verdediger.

WK Brazilië

Op het WK van 2014 was Martins Indi nog basisspeler in de ploeg van Louis van Gaal. Hij vormde toen samen met Ron Vlaar en Stefan de Vrij het centrale trio in de vijfmansverdediging.

Pasveer

Wel was er na het Nations League duel tegen de zuiderburen goed nieuws voor Remko Pasveer. De keeper van Ajax mag z'n koffer inpakken voor het aankomende WK. Dat vertelde Van Gaal over z'n doelman. Pasveer hield zowel tegen Polen (0-2) als tegen België (1-0) schoon.

Het WK in Qatar begint voor het Nederlands Elftal op 21 november met de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.