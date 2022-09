Geopereerde Bruno Martins Indi dit jaar niet meer in actie voor AZ en Oranje

Een flinke domper voor Bruno Martins Indi. De 30-jarige verdediger van AZ komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Alkmaarse club meldt dat Martins Indi succesvol aan zijn bovenbeen is geopereerd en dat hij tot aan de winterstop uit de roulatie is.

Bruno Martins Indi verlaat geblesseerd het veld tegen Ajax - Pro Shots / Toon Dompeling

In de derby tegen Ajax (2-1 winst) liep Bruno Martins Indi een spierblessure in zijn bovenbeen op. De AZ'er zegde vervolgens af voor afgelopen interlandperiode. De blessure is heftiger dan gedacht en daarmee komt het WK te vroeg voor de centrale verdediger. Dat meldde bondscoach Louis van Gaal al na de gewonnen interland op België (1-0). "Hij haalt het niet." Tekst loopt door onder de tweet.

📰 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲



🏥 Martins Indi is succesvol geopereerd aan een bovenbeenblessure.



✖️ De AZ-aanvoerder komt daardoor dit kalenderjaar niet meer in actie.#AZ #BMI4 — AZ (@AZAlkmaar) September 28, 2022

Op het WK in 2014 was Martins Indi nog basisspeler in de ploeg van Louis van Gaal. Hij vormde toen samen met Ron Vlaar en Stefan de Vrij het centrale trio in de vijfmansverdediging. Oranje werd derde tijdens dat wereldkampioenschap in Brazilië. Pasveer Wel was er na het Nations League duel tegen de zuiderburen goed nieuws voor Remko Pasveer. De keeper van Ajax mag zijn koffer inpakken voor het aankomende WK. Dat vertelde Van Gaal over de 38-jarige doelman. Pasveer hield zowel tegen Polen (0-2) als tegen België (1-0) schoon. Het WK in Qatar begint voor het Nederlands elftal op maandag 21 november om 17.00 uur met de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

❌ Geen WK voor Bruno Martins Indi:



"Daarom wilde ik Tyrell Malacia daar zien."#nedbel pic.twitter.com/Y0WHqpvJG9 — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2022

