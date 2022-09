Slapeloze nachten voor ondernemers nu nog meer coronaschulden moeten worden terugbetaald

Veel Noord-Hollandse ondernemers kijken met angst en beven naar de maand oktober. Ze moeten dan nog meer coronaschulden terugbetalen, maar dat is voor veel ondernemers onmogelijk. Restauranteigenaar Dave Wiegert: "De buffer is op. De echte sores begint nu pas."

Om die kosten versneld af te betalen, nam hij een radicaal besluit. "Ik ben gestopt met mijn kapperszaak in een drukke winkelstraat en knip nu klanten in het schuurtje achter mijn huis," vertelt Remco.

Veel ondernemers betalen inmiddels al een deel van de coronasteun terug. Daar komt vanaf oktober de voor twee jaar uitgestelde loonbelasting bij. En dat op een moment dat er financieel al meer sores zijn. "De energielasten stijgen, de huur wordt hoger en mijn inkoop wordt elke week duurder," vertelt Dave. "We blijven lachen, maar 1 oktober is echt een doemscenario."

"In coronatijd dacht ik: schouders eronder en dóór," vertelt Dave Wiegert. Samen met zijn vrouw Ling-chun Chen runt hij sinds 2008 het restaurant Stokjes en Lepel in Bussum. Met een hoop energie en creativititeit kwamen ze de lockdowns door. "We bouwden een caravan om tot foodtruck, gingen taarten bakken en catering doen. Maar nu weet ik af en toe niet meer hoe we het gaan redden."

Econoom Theo Smid van 'ondernemersverzekeraar' Atradius erkent dat oktober een spannende maand wordt voor ondernemers. "We weten dat de gemiddelde schuld ongeveer 67.000 euro per bedrijf is. Er zijn grote verschillen, maar de helft van de bedrijven is een groot deel van de maandwinst kwijt om dat af te lossen."

Voor beide ondernemers voelt het niet helemaal eerlijk dat ze met zo'n hoge schuld zitten opgescheept. "Het voelt krom. De overheid wil dat we dichtgaan en we kregen een vergoeding voor het personeel. Maar loonbelasting en pensioenen liepen gewoon door," vertelt Dave. "Ik zie niet in waarom ik het moet terugbetalen," vult Remco aan. "Ik ben ook 80.000 euro omzet misgelopen en dat zie ik nergens terug."

Zonder huurlasten en personeelskosten verwacht hij de schuld, waarvan hij al een deel heeft afgelost, sneller te kunnen terugbetalen. "Ik hoop het nu in drie jaar af te lossen, in plaats van in meer dan tien jaar. Maar dan moeten de energiekosten wel stabiel blijven," zegt Remco.

Dave ziet een nadelig effect van die schulden voor de lange termijn. "Innovaties, verduurzaming, alles ligt nu stil. De horeca ziet er over vijf jaar nog net zo uit als nu, ben ik bang. Zelfs al zou ik zonnepanelen of een warmtepomp willen: ik heb er het geld niet voor." Hij ziet het als een negatieve spiraal. "Als de overheid iets beter voor ons gezorgd had, zaten we er nu beter bij."

Het lastige is dat veel klanten ondertussen denken dat alles goed gaat nu, vertelt Dave. "Corona is toch voorbij en we hebben een goede zomer gehad, hoor ik van klanten. Maar de ellende begint eigenlijk nu pas", vertelt de Bussumer die tegen een schuld van 28.500 euro aanhikt. Het gaat om achterstallige terugbetalingen aan coronasteun, maar ook zijn huur. Hij heeft een deel al terugbetaald, maar is het nog lang niet.

Toch blijft hij optimistisch gestemd. "Elke ochtend zetten we met frisse moed het terras uit, kijk ik naar de zon en drinken we een kop koffie. We gaan er weer een feestje van maken."

Blijf koffie drinken

Ook bij Remco is de sfeer weer goed. Hij is blij met zijn besluit om vanuit zijn schuur te gaan knippen. "Het voelde eerst een beetje alsof ik in een hokkie m'n schulden zit weg te werken, maar het pakt goed uit hier," zegt Remco. Hij moet wel iets harder werken, nu hij geen personeel meer heeft. "Maar ik heb weer lol in het knippen en ik ben dankbaar dat het elke dat vol zit hier."

De ondernemers roepen klanten op om vooral te blijven komen. "Ja, blijf koffie drinken," zegt Dave. "Laat m'n collega's ook niet in de steek. Als je wil dat we er na de crisis nog zijn, dan moet je nu - ook als klant - je schouders er even onder zetten."