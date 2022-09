IJburg bestaat twintig jaar: "We hadden heel erg het pioniersgevoel"

In 2002 betrokken zij een van de eerst opgeleverde huizen. Ze wonen nu dus al twintig jaar naar alle tevredenheid op het eiland. "De eerste zestien huizen die gunden elkaar ook gewoon alles", blikt Fooij terug. "Er was een hele bijzondere sfeer."

Ze zijn dus positief over IJburg, maar hebben ook een punt van kritiek. Fooij: "De goede kant, tussen aanhalingstekens, en de andere kant. De segregatie, je kunt het allemaal bedenken. Dus geen sprookjes. Onze kinderen zijn wel blij dat ze scholen hebben kunnen meemaken, omdat het wel degelijk de inclusieve samenleving is. Zodat je wel met je poten in de modder staat en niet alleen in je eigen bubbel zit."