Wederom Noord-Hollands succes op slotdag WK roeien; Youssifou pakt zilver

De 29-jarige De Jong en de 26-jarige Youssifou wonnen dit seizoen veel in de dubbeltwee. Pas bij de Europese kampioenschappen in augustus werden ze voor het eerst verslagen. Ancuta Bodnar en Simone Radis uit Roemenie grepen toen het goud. Ook dit keer bleek dat duo een maatje te groot. De Roemeense boot finishte in een tijd van 6.47,77, ruim vier seconden sneller dan De Jong en Youssifou (6.51,02).

Succesvol WK

Nederland pakte in totaal tien medailles op het WK. Gisteren pakten het Amsterdamse duo Ymkje Clevering en Veronique Meester een historische zilveren medaille in de twee-zonder. Het was voor het eerst in 44 (!) jaar dat Nederland een medaille pakte op dit onderdeel bij de WK.