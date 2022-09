Rit met 150 vrachtwagens zorgt voor blije gezichten bij deelnemers met een beperking

In een lang lint trokken 150 vrachtwagens door West-Friesland. De Truckrun, zoals het evenement wordt, genoemd wil mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking een mooie dag bezorgen. En dat lukte zeker. Bij zowel de deelnemers, als ook de organisatie en de vrachtwagenchauffeurs verdween de glimlach niet van het gezicht.

Na twee jaar afwezigheid door corona, is het evenement terug van weggeweest. En het enthousiasme is groot. Zo ook bij Aaron. Aan de buitenkant zie je niet gelijk wat de jongen mankeert. "Omdat ik een tumor had in mijn been mag ik mee."

'Ik ben bijna genezen'

Het is al de tweede keer dat hij kanker had. Lopen geeft nog wel problemen, maar gelukkig gaat het de goede kant op met hem. "Ik ben bijna genezen, maar ik mag nog heel lang niks." Voor ons poseert hij even in de cabine met de handen aan het stuur. Zo ziet hij zijn toekomst ook voor zich. "Ik wil later vrachtwagenchauffeur worden", legt Aaron uit.

Het zijn dit soort verhalen waardoor vrachtwagenchauffeurs maar al te graag meedoen aan de Truckrun. "Deze mensen verdienen echt een super leuke dag uit. Dat je dit als bedrijf kan doen is het mooiste dat er is", vertelt chauffeur Dena. Haar collega Dominique vult aan: "Met z'n allen achter elkaar, mensen langs de kant, dat is fantastisch."

Veel geregel

Ook de organisatie is blij dat de Truckrun weer gehouden kan worden. Er komt behoorlijk wat bij kijken om 150 vrachtwagens door West-Friesland te laten rijden. "Je moet vergunningen regelen bij gemeenten, het vinden van sponsoren, verkeersregelaar", somt Randy van Akkeren nog maar een deel van alle werkzaamheden op.

"Maar het geeft een voldaan gevoel. Het is mooi om de mensen te zien genieten. Daar doe je het voor. Ik woon in Zeeland, maar ik kom hier naar toe omdat het geweldig is."

