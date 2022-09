De mooiste dronefoto is van de Alkmaarse binnenstad, gemaakt door een Alkmaarse

De Alkmaarse Larissa van Hooren heeft de fotowedstrijd MijnBesteDroneshot gewonnen met een foto van het Alkmaarse Waagplein en de Waag. Larissa had drie foto's ingezonden en is blij dat de winnende foto een foto is van 'haar stad'. Ze had niet verwacht te winnen. "Ik doe wel vaker mee, maar ik win helemaal nooit wat!"

Larissa stuurde de foto's in juli in en kreeg afgelopen vrijdag de uitslag. "Om 16.00 had ik een wekkertje gezet", vertelt Larissa. Om die tijd kwam de uitslag online in een video, die werd gepresenteerd door minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. "Eerst vertelde hij wie er had gewonnen in de categorie 'onder de 16', daarna ging hij door met '16 jaar en ouder' en zag ik mijn foto op de achtergrond."

In totaal zijn er 320 dronefoto's ingestuurd. "Je ziet heel mooi de Kaasmarkt en de Waag uit de mist opdoemen", zegt Harbers in de bekendmaking over de winnende foto.

"Ik moest meteen huilen toen het zag", gaat Larissa verder. Vorige maand is haar moeder onverwachts overleden. "Ze vond het altijd echt fantastisch dat ik fotografeerde. De avond voor de uitslag dacht ik nog 'als ik dit win, komt het door mijn moeder'." En zo voelt het nog steeds. "Mijn vader moest ook huilen toen hij mij zag huilen." De foto is vorig jaar februari gemaakt, dus haar moeder heeft de foto nog kunnen zien. "Die vond ze ook prachtig, dat is erg leuk."

Natuur, landschappen en steden

Fotograferen is Larissa's hobby en passie. "Als ik er mijn beroep van zou kunnen maken dan zou ik dat doen. Maar het is erg moeilijk, er is natuurlijk zoveel concurrentie", zegt de winnares. Ze heeft een aantal favoriete fotografieonderwerpen. "Natuur, landschappen en steden, ook in het buitenland."

Voor haar fotografie gebruikt ze een camera en een drone. "De drone en camera wissel ik een beetje af. De drone is een mooie toevoeging. Van boven zie je natuurlijk hele andere dingen. De wereld ziet er zo anders uit, eigenlijk wel een stuk mooier", zegt Larissa lachend.

De Alkmaarse heeft een nieuwe drone gewonnen en die komt goed van pas. Binnenkort gaat ze drie weken met de camper op vakantie naar onder andere Duitsland, Italië, Oostenrijk en Slovenië. Dat levert vast en zeker mooie plaatjes op.