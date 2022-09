'Intensieve regenval' tijdens ochtendspits, files verwacht

Volgens Weeronline trekt er morgen vanaf het noordwesten een regenzone over het land. "Tijdens de ochtendspits krijgt het westen als eerste met intensieve regenval te maken. Vooral op de drukke trajecten in de Randstad kan de vertraging door files snel oplopen bij regenachtig weer."

Als de avondspits begint is de regenzone al bijna het land uit, maar 'daarachter worden nog talrijke buien aangevoerd'. "Als een bui overtrekt kan het even flink plenzen en is kans op onweer. Niet alleen de regen speelt het verkeer parten, ook de wind zwelt maandag aan. Boven land wordt de zuidwester matig tot vrij krachtig."

Dinsdag trekken verschillende buien over. Daarbij is kans op regen of hagel. Maandag- en dinsdagmiddag ligt de temperatuur hooguit op 13 of 15 graden en tijdens regenbuien is het nog frisser.