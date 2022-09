Eeuwenoude boegbeeld 'Barry' gaat na onderzoek definitief naar Den Oever

Het eeuwenoude houten boegbeeld dat in augustus voor de kust van Texel is gevonden door garnaalvissers gaat definitief naar Den Oever. Voordat het kunstwerk verhuist wordt het beeld volledig onderzocht. Het duurt dus nog even voordat 'Barry' te zien zal zijn voor bezoekers.

De garnaalvissers die het beeld tijdens hun vangst hebben gevonden, gaven hem de naam 'Barry'. Visser Victor Ayal deelde de vondst op Twitter, waardoor hij bedolven werd onder de reacties. Het kunstwerk heeft zeker vier- tot vijfhonderd jaar op de bodem van de zee gelegen.

Archeoloog Michiel Bartels van de gemeente Hollands Kroon noemde het boegbeeld na de vondst een juweel. "De dingen die op de zeebodem van de Waddenzee hebben gelegen worden meestal beschadigd door zand of door paalwormen die daarin kruipen", zei Bartels in augustus. "Maar deze is volgens mij gewoon helemaal gaaf."

Onderzoek naar 'Barry'

Archeologie West-Friesland heeft een bruikleenovereenkomst over het boegbeeld getekend. In november komt een Leidse student 'Barry' ophalen. Vervolgens zal het naar Amersfoort of Groningen gaan voor een kleuronderzoek. Ook zullen er tekeningen en scans worden gemaakt om de herkomst van het beeld zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen.

Na het onderzoek komt het boegbeeld in de Havenboet op de kade van Den Oever te staan. Voor het publiek is 'Barry' dan te zien in een afgesloten vitrine. Het Nautisch Erfgoed zal een bord plaatsen met een heldere uitleg over het boegbeeld.