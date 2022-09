Samen soep eten tijdens burendag in de Van der Pekbuurt: "Ouderwets sfeertje"

De burendag in de Van der Pekbuurt in Noord stond vandaag helemaal in het teken van soep. Samen eten zorgt voor saamhorigheid, vinden bewoners, die zien dat het de laatste tijd steeds gezelliger wordt in de buurt.

"De makkelijkste manier om elkaar te leren kennen is door eten", zegt organisator Vincent Jobse. "Soep is het makkelijkste gerecht om te maken." En bovendien: "Elk volk in de wereld heeft soep. De Van der Pekbuurt is een hele gemeleerde wijk met bewoners uit de hele wereld. We hebben dus ook heel veel verschillende soorten soep hier."

Samen op straat

Samen soep eten zorgt voor saamhorigheid, zeggen buurtbewoners: "Mensen komen hun buren op een andere manier tegen. Dat is heel erg tof. Het heeft een beetje de ouderwetse sfeer van dat iedereen elkaar kent."

Ook de chef van een restaurant in de Van der Pekstraat staat vandaag in een grote pan soep te roeren. Hij ziet die ouderwetse sfeer steeds meer terugkomen in de buurt. "Mensen komen tegenwoordig weer op straat", zegt hij vanuit de keuken. "Mensen spreken elkaar daardoor makkelijker aan. Ik denk dat dát de sleutel is."