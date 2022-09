Tweede divisie: driepunter AFC en Jong FC Volendam geeft weer voorsprong weg

Splinter de Mooij was voor het eerst gevaarlijk tegen de Spartanen. De inzet van de middenvelder ging echter via een scrimmage achter het doel. Via Melvin Platje kreeg AFC vervolgens twee grote kansen achter elkaar. Eerst eindigde zijn schot nog als corner en daarna was het doelman Joey Koorevaar, die hem van het scoren hield. Het was De Mooij die na precies een halfuur met een kopbal de ban brak: 1-0.

Het begin van Jong FC Volendam op bezoek bij Noordwijk was dramatisch. Binnen een halve minuut lag de bal al in het net via Jesper de Vré. Het leek nog vervelender te worden, nadat Emiel Wendt scoorde. Volendam kwam hier goed weg, want het was buitenspel. Milan de Haan zorgde voor de gelijkmaker door via de onderkant van de lat te scoren: 1-1. Het spel golfde hierna op en neer met grote kansen, alleen zonder goals.

Na de rust hield doelman Barry Lauwers zijn ploeg meermaals op de been. De Haan schoot Volendam zelfs op voorsprong in de slotfase: 2-1. Het was echter Jose Barbosa Nhoca, die drie minuten later alweer de ploegen op gelijke hoogte bracht. Noordwijk begon aan te dringen en dat resulteerde na 88 minuten in een treffer van Wendt: 3-2. Daarmee glipte voor de tweede wedstrijd op rij een zege uit de handen van Volendam. Excelsior Maassluis was vorige week nog spelbreker.

Door de nederlaag blijft de ploeg van Kiki Musampa steken op de voorlaatste plaats in de tweede divisie.

