Via mailtje op de hoogte van Oranje: "Niet verwacht dat ik daar nu al bij zou staan"

Het voelde als een gigantische verrassing voor Loïs van Vliet. De 17-jarige speelster van VOC zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje. Ze kwam er op een opvallende manier achter. "Ik zag ineens een mailtje voorbijkomen en opende het op mijn telefoon. Daarna had ik pas in de gaten dat het de longlist was van het A-team."

Loïs van Vliet: "Het is een hele eer, maar ik moet mij verder ontwikkelen" - Instagram Loïs van Vliet

Bondscoach Per Johansson van de handbalvrouwen maakte gisteren een shortlist met 35 namen bekend voor het komende EK. Tot haar eigen verbazing stond Van Vliet daar ook op. "Ik had helemaal niet verwacht dat ik daar nu al bij zou staan. Vanaf het moment dat het op Instagram stond, stroomde de appjes binnen. Het was voor mij vooral een grote verrassing." Na haar uitverkiezing heeft ze de bondscoach nog niet gesproken. "Hij was erbij op het WK onder 20. Dat was eind juni tot begin juli. Hij heeft mij daar wel zien spelen, maar we hebben niet echt gesproken over Oranje."

Quote "Vanaf het moment dat het op Instagram stond, stroomde de appjes binnen" voc-handbalster loïs van vliet

Blijven ontwikkelen Van Vliet is vereerd met haar uitverkiezing, maar er verandert voor haar niks. "Ik ben één van de 35. Het is fijn dat ik word gezien en op de lijst sta. Het is vooral een teken dat ik mij nog moet ontwikkelen, want ik ben nu de vijfde linkerhoekspeelster." De 17-jarige speelt vanavond met het eerste elftal van het Amsterdamse VOC tegen VZV. "Dat is voor mij alsof er niks bijzonders is. We gaan uiteraard voor de winst. Komende twee jaar wil ik in Nederland blijven handballen en hoop dat ik daarna naar het buitenland kan. Dan wil ik uiteindelijk bij de A-ploeg van Oranje zitten."