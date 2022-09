Kunstroute in Amsterdam-Zuidoost over klimaatcrisis: "We moeten nu in actie komen"

In Amsterdam-Zuidoost bij buurthuis Lola Buitenpost is vanaf vandaag de kunstroute Klimaat op Straat te lopen. Drie kunstenaars zijn gevraagd hun kritische en vooral ook creatieve licht te laten schijnen op de klimaatcrisis.

Chris Marmier, nog werkend aan zijn muurschildering, is blij dat hij onderdeel is van het project en ging graag aan de slag met dit thema. "We kunnen veel dingen zeggen met kunst over allerlei onderwerpen", geeft hij aan. "Dus waarom niet over klimaatverandering? Ik denk dat het een heel interessant onderwerp is om het over te hebben. Iedereen, de hele wereld is erdoor verbonden. Het is belangrijk om het ook in kunst uit te drukken."

"Het hele idee achter het Klimaatmuseum is om met veel meer verbeelding en creativiteit met het onderwerp bezig te zijn", vertelt oprichter Laura van Rutten. "We kennen de feiten inmiddels en weten ook wat de gevolgen kunnen zijn. Nu moeten we in actie en in beweging komen. Ik denk dat kunst daar heel erg bij kan helpen om het onderwerp meer invoelbaar te maken en nieuwe perspectieven te laten zien en te inspireren."

Chris Marmier is illustrator, Maarten van der Glas is digitaal kunstenaar en Tycho werkt voornamelijk op straat en brengt zijn werk aan in de openbare ruimte. Alle drie een eigen stijl, maar voor nu verenigd in dezelfde samenwerking tussen Amsterdam Street Art en het Klimaatmuseum.

Botsing tussen kunst en klimaat

Het idee wordt samen met het collectief Amsterdam Street Art uitgevoerd. Zij leverden de kunstenaars en produceren het project. "Eigenlijk botst het, want het is een kunstvorm die veelal met spuitbussen wordt uitgevoerd", geeft Lars Brehm, de productieleider toe. "Misschien wel meer reden nog om te kijken wat we samen voor elkaar kunnen betekenen. We kunnen ervoor kiezen om een graffitiburger van McDonalds te gaan promoten, of we kunnen wat voor het klimaat doen. Die keuze is gauw gemaakt."



De muurschildering op het buurthuis springt in het oog, maar binnen is de digitale kunst van Maarten van der Glas te vinden. Ook is er een looproute door de buurt uitgezet. Hier is werk van straatkunstenaar Tycho te vinden. Hij heeft een aantal ingrepen gedaan in de openbare ruimte. Hiermee wordt ingespeeld op de angst dat het water ons op een dag aan de lippen staat.



Met straatkunst weet je nooit precies hoe lang het te zien blijft, maar de makers hopen dat bezoekers in ieder geval een jaar lang de kunstroute kunnen lopen. Vandaag is er vanaf 14.00 uur een officiële opening bij het buurthuis Lola Buitenpost.