Ouders leggen krans neer op plek waar hun dochter Sumanta Bansi werd gevonden

De ouders van Sumanta Bansi kwamen vanmorgen aan op de Neutronweg in Hoorn, waar de lichamelijke resten van hun dochter vorige week na een grote zoekactie werden gevonden. De vader en moeder legden daar een krans neer en stonden stil bij het verlies van hun kind. Burgemeester Jan Nieuwenburg en andere familieleden waren ook aanwezig om de twee op te vangen. De vermissingszaak van de Hoornse studente (23) duurde in totaal vier jaar.

Medewerkers van het bouwopleidingscentrum Crescendo raakten niet uitgepraat over de zoekactie naast hun bedrijf. Op de plek waar ze normaal hun groenafval dumpten, werden de menselijke resten gevonden. "Het idee dat we over haar heen hebben gelopen, dat is te bizar voor woorden", liet een van hen vlak na de zoekactie aan NH Nieuws weten.

Het Veteranen Search Team zocht eerder ook al op verschillende plekken naar Sumanta, maar de locatie waar Manodj B. de recherche naartoe leidde, werd nooit aangewezen als zoekgebied. "We zijn daar never nooit geweest, dus we hebben haar in elk geval niet gemist", vertelde veteraan Tom. "Dat zou ik vreselijk vinden. Ergens ben ik 'blij' dat ze niet is gevonden op een plek waar we hebben gezocht."