Tata biedt IJmonders blik in keuken tijdens burendag: "Erg indrukwekkend"

Dit weekend zijn er niet alleen mannen en vrouwen in blauw-gele pakken te vinden op het terrein van Tata Steel. De deuren zijn geopend voor iedereen die benieuwd is naar hoe er bij de staalfabriek gewerkt wordt.

Of het een lastige keuze was om bij de buren langs te gaan of een bezoek aan de staalmakers te brengen, weet een van de geïnteresseerden niet zeker. "Ik heb ook hele leuke buren, maar dit is leuk om te zien!"

Tijdens de rondleidingen per bus over het terrein vertelt een medewerker van alles over de verschillende gebieden van het terrein. Als een jochie vraagt hoe groot het terrein wel niet is, spreekt het antwoord van de gids tot de verbeelding: 1200 voetbalvelden.

De jongste bezoeker die in de bus zit vertelt wat hij van de rondleiding vindt. "Het was best wel leuk! We kregen ook uitleg van wat er hier allemaal is en dat ze wat dingen gaan slopen en nieuwe dingen gaan plaatsen."

Een vrouw die met haar man vanuit Heemstede naar IJmuiden is gekomen zegt dat ze eigenlijk niets van staalproductie afwist. Daar is vandaag verandering in gekomen: "Ik vond het erg indrukwekkend en groot, dat had ik ook niet verwacht. Dat van al die kolen en erts staal gemaakt wordt, dat is best wel indrukwekkend."