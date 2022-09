Gifgroene stof in strijd tegen verzilting: waterschap volgt brak water door de Vecht

Met gifgroene vloeistof onderzoeken hoe het water uit een polder zich vermengt met het water uit een aangrenzende rivier. Dat is wat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht momenteel doet in de Horstermeerpolder, die in verbinding staat met de Vecht.

"We zijn benieuwd hoe dit water uit de Horstermeerpolder zich vermengt in de Vecht, hier achter me", legt onderzoeker Rob Tijsen van Waternet uit.

Het water in de Horstermeerpolder is brak, wat betekent dat het tussen zoet en zout water inzit. Dat brakke water is niet goed voor flora en fauna in binnenwateren, maar stroomt wel de Vecht in, waardoor het water in die rivier langzaam maar zeker minder zoet wordt.

Verzilting

"Dit Horstermeerwater is voedselrijk en een beetje zoutig", gaat Tijsen verder. "Dat kunnen we niet goed gebruiken in landbouw- en natuurgebieden." Hoewel het zoutgehalte in water niet direct van invloed is op de droogte, hebben we er in droge periode meer last van, vertelt Tijsen. "Want dan is er veel watervraag uit de gebieden."

Waternet wil dus graag weten hoe de gifgroene kleurstof vanuit de polder naar de Vecht stroomt, en waar de kleurstof op de bodem terechtkomt. Die gegevens worden ingevoerd in een computersysteem en geanalyseerd. "Met die kennis hopen we het water beter te kunnen sturen, en beter voorbereid te zijn op droge zomers."

Bodemonderzoek

Eerder heeft het Waterschap de bodem in het gebied al onderzocht. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het namelijk van belang om te weten hoe de bodem is samengesteld. Meer weten over het onderzoek? Lees hier verder.