Eindelijk weer bloemencorso in Winkel: "De corsokoorts, dat hebben we zo gemist"

Voor een kleurige start van de herfst moet je in Winkel zijn. Het dorp staat vandaag geheel in het teken van het bloemencorso. Tientallen wagens, versierd met miljoenen dahlia's, trekken in een stoet door het dorp. Eindelijk weer, zegt Bas Hageman van Corso Winkel: "De corsokoorts die er soms al maanden bij iedereen is, begint er nu uit te komen. Dat is wat we gemist hebben. We gaan een geweldig evenement neerzetten."

bloemencorso Winkel - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het is donderdagavond als de eerste bloemen vanuit Brabant aankomen in het dorp. Het is dringen geblazen voor de bestellingen. "Twee kisten Cornel Bronze", vraagt een meisje beleefd. Ze gaat met haar groep een casino maken voor het corso. Wat er verder langs komt moet nog een verrassing blijven. "Het betekent dat we weer een mooie optocht door het dorp krijgen", vertelt Bas Hageman van het corsobestuur. "Vooral door de saamhorigheid van het dorp." Duurder Door de stijgende energieprijzen pakt het corso wel flink duurder uit. Hageman: "Ik hoorde zoiets dat de prijs voor de bloemen zo'n 20 procent is gestegen. Maar de kosten van de bouwmaterialen ook. Die betalen de deelnemers zelf. Ook wij bij het corso hebben last van de prijsstijgingen." Daar merkt de bezoeker overigens niet veel van, laat Hageman weten, want de toegangsprijs is maar een euro duurder dan anders. Tekst gaat door onder de foto.

Peter Wittekoek - Corso Winkel