Ondanks late tegentreffer kan Telstar-trainer Mike Snoei leven met gelijkspel

Telstar leek hard op weg om de drie punten bij VVV-Venlo mee in de tas te nemen. Uitgerekend in de laatste seconde zag trainer Mike Snoei zijn ploeg punten verspelen. "Uiteindelijk moeten we niet overdrijven, we hebben het ook lastig gehad", aldus de oefenmeester.

Snoei: "We hebben gezorgd dat het publiek zat te fluiten" - NH Sportd

De Velsenaren zijn dit kalenderjaar verreweg de ploeg met de meeste tegentreffers in de laatste tien minuten. Liefst 12 doelpunten kreeg het team om de oren. Voor middenvelder Anass Najah was het een herkenbare avond. "We geven weer goals weg." Tekst loopt door onder de video.

Telstar-middenvelder: "Het doet wel pijn" - NH Sport

Tot dusver maakte Telstar in de acht wedstrijden slechts zes doelpunten. Middenvelder Mihkel Ainsalu leek de matchwinner te worden en had zelfs twee treffers kunnen maken. Zijn inzet werd echter goed gekeerd door VVV-doelman Ennio van der Gouw. "Het zit nu even niet mee, want ik ga ervanuit dat we die gaan scoren", aldus Snoei, die de 1-1 een terechte afspiegeling van de wedstrijd vindt. Tekst loopt door onder de video.

Snoei: "We moeten niet overdrijven, want we hebben het lastig gehad" - NH Sport

Telstar speelt volgende week vrijdag thuis tegen Jong FC Utrecht. De Velsenaren bekleden momenteel de veertiende plaats in de eerste divisie met acht punten uit acht wedstrijden.