Veerhuys boekt onnodig krappe zege op FCK De Hommel

Veerhuys boekte vorige week al een mooie overwinning op Leekster Eagles en kwam ook vandaag tegen de opponent uit Den Bosch goed voor de dag. De ploeg van Najib Taki wist al snel op 1-0 te komen dankzij een doelpunt van Jesse Koeman. De openingstreffer werd echter weer onschadelijk gemaakt door de gelijkmaker van Adil Zouthane. Dankzij de 2-1 van Jeffrey de Moel ging Veerhuys alsnog met een voorsprong de rust in.

Na de thee liet Veerhuys zijn beste spel zien en liep het dankzij doelpunten van Thijs Nugter en David Albert uit naar een comfortabele 4-1 voorsprong. Veerhuys leek uit te gaan lopen naar een nog ruime voorsprong, maar twee snelle treffers van De Hommel gooide roet in het eten: 4-3. Hierdoor werd het in de slotfase nog onverwacht spannend. Doelman Marcel Ons kon zich echter met een paar belangrijke reddingen onderscheiden en zo bleven de drie punten in Hoorn.