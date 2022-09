Eerste ronde KNVB-beker heeft meteen een kraker: HFC krijgt Telstar op bezoek

In de eerste ronde van de KNVB-beker krijgt tweededivisonist Koninklijke HFC buurman Telstar op bezoek. Drie jaar geleden kwamen de profs aan de Spanjaardslaan met de schrik vrij dankzij een benutte strafschop van Reda Kharchouch in de 92e minuut (1-2). OFC lootte de meest aansprekende tegenstander: de huidige nummer zeven van de eredivisie Sparta Rotterdam komt naar Oostzaan.

Derdedivisionist ADO'20 krijgt op De Vlotter in Heemskerk een andere eredivisionist op visite: FC Emmen, terwijl FC Volendam naar Harkemase Boys moet. DEM lootte Blauw Geel '38 en RKAV Volendam treft het Haagse Quick.

Er gingen vanavond 54 balletjes in de schaal waar uiteindelijk 27 wedstrijden uit kwamen rollen. De vijf clubs die dit seizoen op Europees niveau uitkomen (AZ, Ajax, PSV, FC Twente en Feyenoord) zijn vrij in de eerste ronde van de KNVB-beker. Een droomloting voor de amateurploegen bleef dus op voorhand uit.

Noord-Hollandse kraker

Koninklijke HFC - Telstar is de Noord-Hollandse kraker. Beide clubs onderhouden nauwe banden. Zo was de huidige HFC-trainer Gertjan Tamerus actief in de technische staf bij Telstar en waren spelers in het recente verleden over en weer actief.

Ook voor de andere clubs uit de provincie kwamen er interessante affiches uit de koker rollen. Voor OFC is Sparta Rotterdam natuurlijk een mooie tegenstander. Terwijl ADO'20 eredivisionist FC Emmen op bezoek krijgt. Vier jaar geleden sneuvelde FC Emmen in de beker in eigen stadion tegen die andere amateurclub uit Heemskerk, ODIN'59.

RKVV DEM uit Beverwijk gaat het opnemen tegen Blauw Geel '38 uit het Brabantse Veghel. Beide ploegen zitten in dezelfde competitie, de zondag derde divisie. Het naar de derde divisie zaterdag gepromoveerde RKAV Volendam ontvangt Quick uit Den Haag (zondag derde divisie). Terwijl de profs van Volendam met de bus naar Harkemase Boys (zaterdag derde divisie) gaan.

De wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB-beker worden gespeeld op 18, 19 en 20 oktober