Bewoners Project Startblok hoeven zich geen zorgen te maken om de verwarming

Bewoners van Project Startblok Amsterdam hoeven zich geen zorgen te maken over de stijgende energieprijs. "Geen paniek tot eind van het volgende jaar", zegt manager wonen Irene van den Bos. Tot die tijd is er een vast contract en gaan de kosten dus niet omhoog.

Project Startblok is een wooncomplex waar meer dan 500 jongeren wonen. De energieprijzen zijn gestegen, waardoor veel mensen hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Dat leidde tot een daling van het gasverbruik, maar dat geldt niet voor de bewoners van Startblok.

Nuri, die al een tijdje in Startblok woont, vertelt wanneer hij de verwarming aan zet: "Om zo zuinig met gas en elektra te doen zet ik alles uit zodra ik wegga en zet ik hem aan wanneer ik voel dat het nodig is, anders zou zonde zijn voor de natuur."

Om de verwarming zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, worden de bewoners van Startblok op de hoogte gehouden van de laatste updates via de Rieki-app, waarin uitgelegd wordt hoe de bewoners hun container op kunnen warmen als de winter eraan komt.

Zuinig

"Ik probeer zo zuinig mogelijk om te gaan met verwarming, hoewel alles inclusief is en we zien aan het eind van het jaar of we geld krijgen of betalen", zegt Jasmijn die er sinds januari woont.

Irene geeft ook enkele algemene tips over het gebruik van verwarming: "Om te bezuinigen op de verwarmingskosten kun je je warm kleden als je het koud hebt ", zegt ze. "Zorg dat er geen tocht is en zet de verwarming niet aan als je niet thuis bent."



Gedurende het jaar kunnen de bewoners niet inzien hoeveel energie ze verbruiken. Ze horen aan het einde van het jaar of ze geld moeten bijbetalen of terug krijgen.