Telstar geeft in allerlaatste seconden winst uit handen

De Witte Leeuwen begonnen goed aan de wedstrijd. Na twaalf minuten bereikte een afgemeten pass van doelman Ronald Koeman jr over zeventig meter Jonathan Mulder. Keeper Ennio van der Gouw, die debuteerde, voorkwam met de voet dat de Telstar-back de score opende.

Ondanks het goede spel gaf de ploeg van Snoei daarna de eerste treffer van de wedstrijd bijna weg. Een harde voorzet van VVV-Venlo aanvaller Daan Huisman werd door verdediger Özgür Aktas achter zijn eigen doelman gewerkt. Gelukkig voor de Velsenaren trof de bal slechts de lat. Richting het einde van de eerste helft drong Telstar enigszins aan. Toch leidden de doelpogingen van Christos Giousis, Mulder en Thomas Oude Kotte niet tot succes.

Na rust ging er aan beide kanten veel fout, maar was de thuisploeg het gevaarlijkst. Een van die fouten werd gemaakt door Mulder. Nick Venema kon de bal overnemen en was niet zelfzuchtig en bood Sven Braken een bijna niet te missen kans. Het schot van de aanvaller, die vorig seizoen drie keer scoorde tegen Telstar, werd op katachtige wijze gestopt door Koeman jr.

Doelpunt Ainsalu

De goalie van Telstar moest in de tweede helft meerdere keren in actie komen om VVV het scoren te beletten. Uit het niets viel de treffer in de 87e minuut aan de andere kant. Uit een corner viel de bal zomaar voor de voeten van Ainsalu die de 0-1 tegen de touwen schoot. Telstar was op weg naar de tweede overwinning van het seizoen, maar zakte in de slotseconden alsnog door haar hoeven. In het slotoffensief van VVV was het toch weer Braken die Telstar pijn deed. Hij schoot de gelijkmaker achter Koeman jr.