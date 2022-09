Man wordt bedreigd en gedwongen geld te pinnen in Heerhugowaard

Een 25-jarige man is gisteravond door drie gemaskerde mannen gedwongen om geld te pinnen bij het pinautomaat op het Stationsplein in Heerhugowaard. Toen de man rond 22.00 uur aan de Taxuslaan in zijn auto zat, werd hij door de drie mannen aangesproken en bedreigd met een steekwapen.

De drie dwongen de man om naar het geldautomaat te rijden. Eenmaal daar aangekomen stapte een van de mannen uit om met de bestuurder geld te gaan pinnen.

Terug in de auto zag de man kans om te ontsnappen en sprong uit de auto. Hij zag iemand op straat en riep om hulp. De drie mannen stapten hierop ook uit de auto en gingen er met het gepinde geld vandoor.

Verschillende getuigen

De politie is nog op zoek naar de daders, die alle drie 18 jaar oud worden geschat. Ze hadden een capuchon op en hun gezicht was bedekt. Ze zijn weggerend in de richting van de Nelson Mandelastraat.

Er zouden verschillende mensen achter ze aan zijn gerend. De politie zou graag met hen in contact komen. Ook zoeken ze de getuige naar wie de man om hulp heeft geroepen. Bij het pinautomaat zou mogelijk een zwarte auto hebben gestaan van iemand die aan het pinnen was. De politie is ook op zoek naar deze persoon, omdat die mogelijk iets heeft gezien.