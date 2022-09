'Vierde dorp' bestaat 65 jaar: 'Kreileroord bruist en verbindt, niks op aan te merken'

Het is feest vandaag in Kreileroord: het dorp bestaat 65 jaar. Bedoeld als vierde dorp in de pas drooggelegde Wieringermeer zou het een nieuwe, groeiende gemeenschap moeten vormen voor hardwerkende landbouwers. Het bleef het 'slechts' een vierkantje in een kale polder. Maar geen kwaad woord over Kreileroord, zeggen geboren en getogen inwoners: "Niets afgelegen en stil. Ons dorp bruist."

Slingers, overal in het dorp. De straten zijn geveegd, de tafels staan klaar. Er staat een feesttent bij het ontmoetingscentrum en er is een vol programma voor inwoners en oud-inwoners van Kreileroord om het 65-jarig bestaan van het dorp te vieren. '65 jaar; Welkom in Kreileroord', staat op het bord bij de ingang van het dorp te lezen. "We zijn trots dat we in korte tijd toch nog een feest hebben kunnen organiseren met iedereen", zegt Henk Hotting van het feestcomité.

Walhalla

Saamhorigheid en leefbaarheid zijn sleutelwoorden voor Kreileroord, benadrukt Jolanda van der Draai van het comité 65 Jaar Kreileroord. Ze kan het niet uitstaan als mensen van buitenaf afgeven op het dorp. "Ja, dan gaan mijn nekharen overeind staan. We hebben hier alles, behalve winkels en zelfs die komt aan de deur. Het is een walhalla voor kinderen; we hebben de mooiste speeltuin. We hebben een bruisend verenigingsleven en arbeidsmigranten komen speciaal hier naar school om Nederlands te leren. Het zit altijd vol."

