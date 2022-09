Haarlem NL V Leerlingen op zoek naar honderden kilo's oude kleding: 'Willen winnen en naar Nemo'

Leerlingen van groep acht van de Bos en Vaart school doen mee aan de textielrace. Dat is een wedstrijd tussen tien basisscholen in Haarlem om zo veel mogelijk oude kleding in te zamelen. De klas die het meeste ophaalt, gaat naar wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam.

Jack knutselt aan een oude sok - Michael van der Putten/NH Media

De oogst is twee volle vuilniszakken die vakkundig worden gewogen en geregistreerd door 'managers' van de klas Tijl en Miral. "Op de wedsite van de textielrace houden we bij hoeveel kilo we hebben opgehaald", zegt Tijl. "Dat doen de andere scholen ook en zo is er een klassement waar we nu derde in staan."

Quote "Mensen geven aan hoeveel zaken en dan komen wij ze ophalen" Emily van Panhuys

Al weken brengen leerlingen van groep acht zakken met kleding naar school. "Die halen we op bij de mensen", vertelt Emily enthousiast. "Ze kunnen op de website van de textielrace aangeven hoeveel zakken met kleding ze hebben en dan kunnen wij ze ophalen." Weggooien is zonde Textielrace is een landelijke organisatie die kinderen bewust probeert te maken van het weggooien van kleding. Zo wordt volgens de website 60 procent van de totale hoeveelheid kleding in Nederland niet gerecycled. Dat is zonde want er kan van alles mee gemaakt worden. Tekst gaat door onder de foto.

Emily, Kris, Lot, Feline en Fien van basisschool Bos en Vaart - Michael van der Putten/NH Media