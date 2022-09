Typisch Amsterdamse zandsculpturen bij Oeverlanden: "Seksende mannen en Schotse hooglanders"

Natuurgebied Oeverlanden bij de Nieuwe Meer staat komende maand in het teken van het Amsterdam Sand Sculpture Festival. De verhalen uit het gebied worden omgezet in grote sculpturen, gemaakt door 's werelds beste kunstenaars. En dan niet de soms brave sculpturen die je weleens op het strand ziet, maar net zoals het leven zelf in het recreatiegebied, dus met zwervers, seksende mannen en Schotse hooglanders. "Als je hier komt kun je een piemel verwachten", vertelt een van de kunstenaars.