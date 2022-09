Molukse wijk in Wormerveer bestaat 60 jaar: "Heel fijn om een eigen plek te hebben"

Pas nadat ze al tien jaar in Nederland waren kregen de Molukkers hun eerste eigen huis. In Wormerveer werd in september 1962 een wijkje opgeleverd. Vier straten met 56 woningen, een kerk en een verenigingsgebouw. De bewoners kwamen uit negen verschillende kampen waaronder Vught en Westerbork, voormalige concentratiekampen.

"Het was gewoon een deportatie", zegt Anis Sususepa (2e generatie) nu tegen NH Nieuws. "Ik heb er geen ander woord voor". Hij woont weer in het ouderlijk huis waar hij als 11-jarige terechtkwam. "Ik heb een jaar of tien in Amsterdam gewoond en ben ontzettend blij dat ik weer terug ben."

De harteloze en vernederende ontvangst van de eerste generatie Molukkers, de KNIL-soldaten (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) en hun gezinnen in 1952 heeft nog steeds zijn weerslag in de Molukse gemeenschap.

Hun kinderen en kleinkinderen zagen dagelijks het verdriet en de woede van hun ouders. Omdat ze met Nederland hadden meegevochten konden ze na de Indonesische onafhankelijkheid niet meer blijven of terugkeren naar de Molukken. Het verblijf in Nederland zou tijdelijk zijn en de soldaten zouden hier worden ondergebracht bij de Koninklijke Landmacht. Niets was minder waar.

Thuiskomen

Ook Mary Noya (2e generatie), die met haar eigen gezin, elders in Wormerveer woonde, is weer terug op het oude nest. "Ik vond het destijds belangrijk dat mijn kinderen tussen Nederlandse kinderen opgroeiden. Uit het oogpunt van integratie. Nu ik weer in het huis van mijn ouders woon, heb ik het gevoel dat ik ben thuisgekomen." In de aangename middagzon maakt ze op straat een praatje met haar buren. In het Maleis. "In Indonesië spreken ze hoog-Maleis dit is platter: Zaans Maleis", grapt een buurman.