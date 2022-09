Kees heeft het gehaald, 1000 rondjes om het IJsselmeer: "Ik doe het hem niet na"

Kees Stavenuiter viert over twee weken alweer zijn 70ste verjaardag, maar nu heeft hij eerst een ander feestje. Want vandaag is het hem gelukt om voor de 1000ste keer het IJsselmeer rond te fietsen. Hiermee heeft de Andijker meer dan 200.000 kilometer in de benen zitten.

Vanochtend, even over zeven, vertrok Kees om zijn rondje te fietsen, vergezeld door twee bevriende wielrenners. "Normaal vertrek ik ietsjes eerder en fiets ik alleen, omdat niemand zo vroeg mee wil", legt Kees uit. Maar dit keer is het speciaal: Kees fietst namelijk zijn 1000ste rondje en dat is toch een grote mijlpaal van 200.000 kilometer. Dus vertrekt hij vandaag wat later, zodat zijn gezelschap ook mee kan.

Routine

Kees staat in zijn dagelijkse routine om 4.00 uur op om de kranten te bezorgen. Na die klus pakt hij zo snel mogelijk zijn racefiets, waarna hij een rondje IJsselmeer maakt. Zijn vrouw, waar hij al 47 jaar mee getrouwd is, vindt het allemaal wel prima. "Zolang ik maar niet mee hoef", zegt ze lachend.

Ondanks dat Kees in het donker vertrekt en vaak alleen fietst, maakt zijn vrouw zich geen zorgen. "Als die gevallen is, belt hij wel. En bij een harde val word ik vast en zeker door het ziekenhuis gebeld. Want wanneer je een botsing of val maakt, is altijd wel iemand anders erbij betrokken die je dan kan helpen. Zo niet, dan komt er heus wel iemand langs", vertelt ze nuchter.

Weleens fout gegaan

Het is in al die rondjes dan ook een keer goed fout gegaan. "Ja, ik heb een keer mijn bekken op drie plaatsen gebroken. Iemand voor mij maakte een slinger en ik kwam toen in zijn wiel terecht, waardoor ik viel. In de ambulance dachten ze dat het gekneusd was en ben ik naar huis gestuurd. Thuis bleef het pijn doen en toen bleek het dus later gebroken te zijn", blikt Kees terug.

Tekst gaat door onder de foto.