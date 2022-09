Dit jaar weer 1367 zieke iepen gekapt in Hollands Kroon, Iepenwacht schiet te hulp

Elk jaar is het weer raak tijdens de iepencontrole, zieke iepen, maar dat is hopelijk voor de laatste keer. De Iepenwacht uit Friesland schiet de gemeentes in de Noordkop namelijk te hulp. Dit jaar worden de bomen weer gekapt, maar de hoop is dat dit over een paar jaar niet meer nodig is. Na de torenhoge cijfers van vorig jaar - 1573 zieke iepen - zijn er dit jaar 1367 bomen die de controle niet overleven.

Gemeente Hollands Kroon

Om dit terugkerende probleem aan te pakken heeft gemeente Hollands Kroon samen met Den Helder en Texel de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) ingeschakeld. De organisatie werd in 2005 opgericht en is een collectief die de iepenziekte in Friesland onder de duim heeft gekregen. Terugbrengen En dat moeten ze ook in de Noordkop gaan doen. Tenminste, als het project daadwerkelijk van start gaat. "We wachten nog tot we kunnen beginnen", laat Gauke Dam, projectleider van de Iepenwacht, weten. De gemeente meldt dat ze het probleem samen met hen op willen lossen. En dat is niet zo gek, het is de SIF namelijk gelukt om in vijf jaar de iepziekte in Friesland terug te brengen van 10 procent van het iepenbestand naar de streefwaarde van 1 procent.

Quote "Het werkt niet als iedereen zijn eigen ding doet" Gauke dam, projectleider iepenwacht