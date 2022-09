Liefhebbers van bokbiertjes opgelet: Bokkentoer presenteert haar allereerste commercial

Peter Commandeur gooit alle charmes in de strijd voor zijn Bokkentoer in Medemblik. Vorig jaar wist hij twee legertrucks op de kop te tikken. Nu lanceert hij een nieuwe Bokkentoer-commercial.

Een idee heeft hij al, nu nog de figuranten. "Er werd massaal gereageerd op de oproep. Tien Medemblikkers hebben al toegezegd om te komen helpen. Er staat nog een vacature open voor tien anderen", lacht Commandeur. Of hij zijn 'script' al met NH Nieuws wil delen? "Nee, het moet natuurlijk wel geheim blijven hé. Nog even geduld, hopelijk komt mijn idee hier tot z'n recht. Dat is altijd even spannend."

Ik ben op zoek naar 20 tot 25 personen die willen figureren in de allereerste Bokkentoer Commercial. We hebben een...

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

