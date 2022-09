Speciaal eerbetoon aan beeldhouwer en 'opa' Mari Andriessen in Haarlems museum

Zijn werk is beroemd, maar zijn naam is dat niet. Beeldhouwer Mari Andriessen is bij het grote publiek vooral bekend van oorlogs- en verzetsmonumenten. Om de man achter de bekende beelden te laten zien heeft de familie Andriessen een speciale tentoonstelling samengesteld voor het Museum Haarlem, dat vanaf dit weekend onder een andere verdergaat. Culture Club liep door de tentoonstelling met kleindochter Antoinette Andriessen.

Culture Club: Mari Andriessen - NH Nieuws

Door heel Nederland zijn ze te vinden: de oorlogsmonumenten van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen. Zijn bekendste werk is 'De Dokwerker' op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. Velen zullen het beeld wel kennen (zie foto hieronder), maar weten niet dat het door de Haarlemse beeldhouwer is gemaakt. Persoonlijk eerbetoon Hoewel zijn werk beroemd is, is de naam Mari Andriessen minder bekend. "Zo gaat dat met kunstenaars, ze raken in de vergetelheid", legt kleindochter Antoinette Andriessen uit. Om dat tegen te gaan heeft de familie van de beeldhouwer een speciaal eerbetoon samengesteld. Het eerbetoon aan hun opa is de openingstentoonstelling in het gerenoveerde museum. Vandaag om 18.00 uur wordt bekendgemaakt wat de nieuwe naam van het museum wordt. Artikel gaat door onder de foto

De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam - NH Nieuws

De familie heeft geprobeerd de sfeer van Mari's atelier over te brengen naar het museum. Naast beelden van alle formaten, staan er ook allerlei andere objecten. Zoals twee spiegels die bij Mari in het atelier stonden. "Dat is voor ons echt een detail wat ons ontzettend doet denken aan de sfeer in het atelier", benadrukt Antoinette. Familiebeelden In een zaal in het museum wordt de band tussen Mari en zijn familie wel heel tastbaar. Hier staan alle beelden tentoongesteld die hij maakte van zijn naasten. "Dit is mijn vader, dit is mijn nichtje met haar hondje", zo gaat Antoinette de beelden af. Ook van haar blijkt een beeldje gemaakt te zijn, zonder dat ze dat wist. "Dat is natuurlijk heel leuk dat dat bij de tentoonstelling naar boven is gekomen." De tentoonstelling Dicht bij Mari Andriessen is vanaf morgen tot en met 20 maart te zien.