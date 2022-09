Heerhugowaardse woning gesloten na tweede explosie

Burgemeester Poorter van gemeente Dijk en Waard laat weten dat de sluiting van groot belang is om veiligheid en rust terug te brengen in de buurt. "Het sluiten van de woning door de burgemeester gebeurt niet zomaar", voegt een woordvoerder van de gemeente toe.

Op 18 augustus werd de woning al vernield door een explosie. Toen bevestigde de politie aan NH Nieuws dat dit de derde keer in een paar maanden tijd was dat de bewoners van het huis doelwit zijn van dergelijke incidenten. Afgelopen dinsdag was het weer raak.

Geschrokken en bezorgd

"De bewoners [van de buurt, red.] zijn erg geschrokken en bezorgd", meldt de woordvoerder. Met de sluiting hoopt de gemeente rust terug te brengen in de wijk. Na vier weken wordt beoordeeld of verlening van de maatregel nodig is.

In de getroffen woning woont een stel met een jong kind. De politie onderzoekt waarom dit gezin telkens een doelwit is.