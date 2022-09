Bijna 300 hennepplanten aangetroffen in woning Koog aan de Zaan, pand gesloten

Aan de Mosakker in Koog aan de Zaan is een woning voor zes maanden gesloten nadat er 294 hennepplanten werden gevonden. Gemeente Zaanstad meldt vandaag dat de planten eerder dit jaar al werden opgespoord bij een onderzoek door de politie en gemeente. Vanaf woensdag is het pand gesloten.

De gemeente ontving half juli een melding van wateroverlast en bezocht om die reden het huis, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het water droop vanaf de zolder naar benden en na onderzoek bleek er een professionele hennepkwekerij te staan. Met onder andere een waterirrigatiesysteem. Alle spullen zijn meteen in beslag genomen en op last van de Officier van Justitie vernietigd.

"Inmiddels is het pand gesloten. Omdat het om een woonhuis gaat kan dit pas als alles netjes geregeld is met de bewoners", laat de woordvoerder weten. Er was ook geen spraken van een acute gevaarlijke situatie, dus werd het pand afgelopen woensdag pas gesloten, twee maanden na de vondst.

"Dit gebeurt in Zaanstad zo'n 15 tot 20 keer per jaar", schat de woordvoerder in. De tijdelijke sluiting is bedoeld om een einde te maken aan de overlast, maar tegelijkertijd ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.

Professionele kwekerij

Naast het waterirrigatiesysteem was verder alle apparatuur aanwezig voor een professionele kweekruimte. Zoals 23 assimilatielampen (600W) en 23 transformatoren, 22 jerrycans groeimiddelen, een afzuiginstallatie met een slakkenhuis, een koolstoffilter en een OptiClimate en 10 ventilatoren. De stroomvoorziening van de hennepkwekerij werd illegaal afgenomen.