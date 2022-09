Natuurlijk Noord-Holland: Enkhuizen zit boordevol natuur op de vierkante meter

Klimaatverandering brengt steeds meer mediterrane planten naar Nederland. Zeker in steden waar het een paar graden warmer en droger is dan daarbuiten. Zoals in Enkhuizen. Rondom de Drommedaris staat stijf straatliefdegras en gehoornde klaverzuring. Planten die de bouwers van de Drom nooit hebben gezien, maar die er inmiddels helemaal bij horen.

In de nieuwe uitzending van Natuurlijk Noord-Holland gaat Stephan Roest op pad in Enkhuizen met plantenkenner en onderzoeker Sipke Gonggrijp. Het plan was om een flink stuk van de natuur van Enkhuizen te gaan verkennen. Maar in een straal van 50 meter rondom de Drommedaris was al veel natuur te zien. Tussen de stenen, langs de kades, in de dakgoot en op de stoep; als je goed kijkt staan overal wilde planten.

En goed kijken is wat Sipke doet. Hij weet ook waar hij moet kijken. Tussen de voegen van straatklinkers groeit wat. "Dat is stijf straatliefdegras, dat is een C4 soort. C4 bekent dat de plant eigenlijk thuishoort rondom de Middellandse Zee. Onze eigen planten behoren bij de C3 categorie in de botanische wetenschap. Die groeien minder goed als het warm is. Dan werken hun enzymen niet optimaal."