De Peiling: er moet ook een prijsplafond op brood komen

Grote zorgen voor ambachtelijke bakkerijen, want door een combinatie van hogere energiekosten, arbeidskrachten en de gestegen graanprijzen, komen veel bakkerijen in zwaar weer. Dat betekent dat bakkers de gestegen kosten moeten doorberekenen in de prijs van hun brood. Maar brood onbeperkt duurder maken is geen optie omdat de consument niet de hoofdprijs ervoor wil betalen.