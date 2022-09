Waar klein dorp groot in kan zijn: benefiet voor gedupeerd gezin na woningbrand

In Andijk wordt op 8 oktober een benefiet georganiseerd voor het gezin, dat vorige week hun huis aan de Generaal de Wetlaan in vlammen op zag gaan. De Kuyperschool, waar twee kinderen van het gezin op zitten, organiseert het. "Hoe mooi zou het zijn als we deze mensen kunnen helpen", vertelt Carola Dubbeldeman die in de oudercommissie van de school zit.

Het dorp leeft enorm mee met het gezin. Ouderen, maar ook kinderen praten er veel over. "Over hoe vreselijk het is, dat een gezin in één klap alles kwijt is. Kinderen die zichzelf afvragen: 'Waar moeten ze nu wonen? Hebben ze nog speelgoed?'"

In een paar uur tijd raakte het gezin vorige week alles kwijt. Ze zijn goed verzekerd. Met het huis komt dus alles wel weer goed, vertelt Carola. Daarom halen ze geld op voor speelgoed voor de kinderen.

"Ons zoontje is bevriend met één van de kinderen. We weten dat hij van Harry Potter houdt en legosets daarvan had. Dat is hij nu allemaal kwijt en dat komt niet meer terug", vertelt Carola. Ook is de moeder van het gezin zwanger van hun derde kind. "Dus daar zijn ook nog spulletjes voor nodig."

Dorp helpt mee

De benefiet is van 14.00 tot 17.00 uur in sporthal De Klamp in Andijk. Iedereen is welkom. De middag wordt geopend met een dansclinic van de plaatstelijke dansschool. Verder zijn er allerlei spelletjes voor kinderen, een springkussen en een loterij. Ook kunnen kinderen popcorn of suikerspinnen kopen.

De oudercommissie heeft voor de loterij al mooie prijzen ontvangen. "De slager doneert een worst. We hebben twee APK-bonnen, een restaurantbon, zonnebrillen. Maar ook een uur gratis bowlen en een schoonheidsspecialist die iets wilt doen."

Uiteindelijk moet het allemaal leiden naar een mooi bedrag voor het gezin waar ze spullen voor de kinderen en de baby voor kunnen kopen. "Het is fantastisch om te zien waar een klein dorp groot in is. Als je ziet hoeveel mensen willen opstaan en meehelpen. Het is fantastisch", aldus Carola.