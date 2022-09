Vervuilde sloten in Heemstede over week weer schoon: "Geen reden voor bezorgheid"

Nog een week kunnen Heemstedenaren last hebben van stank uit de sloten in hun wijk. Hoogheemraadschap Rijnland is begonnen met het doorspoelen van het water in de Rivierenbuurt dat zwaar vervuild is met bluswater. Uit onderzoek van watermonsters is nu gebleken dat er in ieder geval 'geen aanleiding is voor bezorgheid' over gevaarlijke stoffen.

Vanwege de enorme brand op 12 september in een bollenloods kwam er ontzettend veel vervuild bluswater in de sloten in Heemstede terecht. Sindsdien ligt er een vieze dikke drab aan de oppervlakte. En ruikt het soms naar riool, lijkt er 'een olieachtig spul' in te drijven en gaan er vissen dood in het roetwater.

Voor de zekerheid nam Rijnland watermonsters om controleren wat er in het water terecht was gekomen. De aansluiting op de Leidsevaart is afgesloten omdat het hoogheemraadschap niet wil dat er te veel 'dood water' in omloop komt. Uit de watermonsters blijkt dat er 'geen aanleiding voor bezorgdheid is.'

Pompinstallatie

Dat was het sein om sinds gisteren een pompinstallatie neer te zetten om de sloten door te spoelen. Dit gaat waarschijnlijk een week duren. "Het geleidelijk doorspoelen kan inhouden dat er de komende periode mogelijk nog enige (stank-)overlast kan voorkomen. Ook omdat de komende dagen regen wordt verwacht. Het advies om contact met het oppervlaktewater te vermijden blijft dan ook nog van kracht zolang het water wordt doorgespoeld", meldt Rijnland aan omwonenden.

Naast deze maatregel blijft Rijnland de waterkwaliteit ook komende week extra in de gaten houden.