Jongeren met beperking weten sportclubs nog niet te vinden

Hoewel er voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking steeds meer mogelijkheden zijn om te sporten, weet nog niet de helft van hen wekelijks de sportclub te vinden. Tijdens de Nationale Sportweek in Alkmaar proberen ze daar meer aandacht voor te krijgen.

Trampoline springen, een potje basketbal of lekker turnen: tijdens de Unieke Spelen in Alkmaar kunnen 'unieke' kinderen kennis maken met 15 sporten. En dat sporten valt in de smaak. "Ik vind sporten heel leuk. Je wordt er lekker fit van", zegt één van de kids. "Je leert mensen kennen en je kunt vrienden worden", zegt een ander.

Toch zitten veel van deze kinderen uit het speciaal onderwijs niet bij een sportclub of vereniging. En hoewel het aanbod de afgelopen jaren flink is gegroeid, zijn er allerlei redenen waarom ze 't toch niet doen. Het is voor de ouders bijvoorbeeld te duur, ze hebben niemand om samen mee te sporten of er is angst voor reacties of blessures.

Gezondheidswinst

En dat is zonde, want er is veel gezondheidswinst te halen. "Omdat je met bewegen en sporten zelfvertrouwen opbouwt. Je komt samen in een groep en gaat vriendschappen aan en dat is juist voor deze groep belangrijk", legt organisator Madeleine Stoop van de Unieke Spelen uit.

De kinderen moeten vandaag vooral met een positief gevoel naar huis gaan. En er is een oproep aan de sportverenigingen. "Het is belangrijk dat verengingen laten zien dat deze kinderen ook bij hun kunnen sporten", vindt Stoop. Zo wordt volgens haar de drempel om ook in verenigingsverband te gaan bewegen weggenomen.