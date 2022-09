LIVE NH Sport met VVV-Venlo - Telstar

Ondanks de interlandbreak is er in de eerste divisie toch een aantal wedstrijden dat gewoon wordt gespeeld. Telstar speelt vanavond om 21.00 uur in Venlo tegen VVV. Deze wedstrijd kun je rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

Hopelijk valt er eindelijk weer wat te juichen voor Telstar, want met slechts vijf doelpunten in zeven wedstrijden is duidelijk waar het probleem ligt. De Velsense ploeg is de minst scorende formatie in de eerste divisie. Dat verklaart ook waarom de ploeg van trainer Mike Snoei niet hoger dan plaats zestien staat op de ranglijst.

Tegenstander VVV doet het goed deze competitie. Er waren fikse nederlagen tegen de topploegen PEC Zwolle (0-4) en Heracles Almelo (5-3), maar uit de andere vijf wedstrijden peurden de Limburgers dertien punten.

Bij Telstar ontbreken vanavond de geblesseerden Anwar Bensabouh en Cain Seedorf. VVV-trainer Rick Kruys kan geen beroep doen op Lukáš Zima, terwijl Tristan Dekker een twijfelgeval is. Onze verslaggevers in Venlo zijn Erik-Jan Brinkman en Stephan Brandhorst.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Presentatie: Edward Dekker.