Opmerkelijk: Plofkraak gericht op juwelier, "grote pakkans, weinig kans op buit"

"Triest, heel erg triest." Patrick Thio, van juweliersfederatie Goud en Zilver, volgt de plofkraken in Nederland op de voet. De aanval op een Purmerendse juwelier stemt hem zwaarmoedig. "Er is zoveel schade, niet alleen bij de juwelier, ook bij de omwonenden. En het levert toch niets op."

De politie kan niet bevestigen of en hoeveel buit er is gemaakt. Volgens Thio kan dat niet veel zijn. "Alles is zo goed beveiligd in een juwelierszaak. Zelfs als je binnen bent gekomen kun je niet bij de waardevolle spullen komen. Daarbij maak je met zo'n explosie schade aan de juwelen, die leveren dan ook niets meer op."

De Purmerendse plofkraak volgt op een plofkraak bij een Amsterdamse juwelier, vorige maand. Die juwelier is vaker doelwit van inbraak, In april vorig jaar raakte de zaak ook al beschadigd door een plofkraak; een paar maanden later vond er een gewapende overval plaats.

Minder plofkraken op pinautomaten

De laatste jaren neemt het aantal plofkraken in heel Nederland af. In 2019 piekte het aantal plofkraken op pinautomaten met 48 keer, maar de jaren daarvoor en erna liggen flink lager. In 2022 zijn tot nu toe elf plofkraken op pinautomaten gepleegd, waarvan negen in Noord-Holland.