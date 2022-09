Doodskistenfabriek Bogra opent deuren voor Enkhuizers: "Voor ons emotioneel product"

Na een moeizame periode: een faillissement en een vlotte overname van het Belgische Funico, zit uitvaartkistenbedrijf Bogra uit Enkhuizen weer in de lift. Het bedrijf dat jaarlijks zo'n 30 duizend kisten maakt, opent zaterdag de deuren voor het publiek. "Een kist is voor veel mensen confronterend, maar voor ons is het een emotioneel product. Het moet altijd goed zijn."

Wat begint met een stapeltje planken, verlaat het pand als complete doodskist, inclusief bekleding. Bestemd voor uitvaartbedrijven door heel Nederland. "We hebben heel veel dingen om te laten zien en om trots op te zijn", zegt directeur Jildert Steenbeek over de achterliggende gedachte achter de open dag.

"We hebben de processen verbeterd, investeren terug in de fabriek en maken meer kisten zelf"

Bogra heeft een roerige tijd achter de rug. Het bedrijf werd vijf jaar geleden overgenomen door het Belgische Funico en sindsdien is de weg omhoog ingezet. "Er stond al een heel mooi bedrijf, met een goede kern. Daar hebben we op voortgeborduurd. We hebben de processen verbeterd, investeren terug in de fabriek en maken meer kisten zelf. We kunnen weer vooruit en willen gestaag blijven groeien, ook qua personeel."

De coronatijd was een bijzondere periode voor Bogra. De kisten waren aan het begin van de pandemie niet aan te slepen. "Er kwam ineens een enorme piek. We hebben meer dan het dubbele aantal gemaakt, in vergelijking met de normale productie. We werkten in ploegen van 6 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds. En daarna viel het weer helemaal stil, omdat onze klanten voldoende voorraad hadden."

Emotioneel product

De opmerkingen over 'zes planken' en dat een doodskist een eenvoudig product is, laat Steenbeek regelmatig van zich af glijden. "De uitvaartskist is voor veel mensen best confronterend, omdat ze het alleen zien bij een afscheid van een dierbare. Dus dat kan even wennen zijn, als ze er hier zoveel tegelijk zien. Voor ons is het een complex en een emotioneel product. Het moet altijd goed zijn en klanten mogen er hoge eisen aan stellen."

De open dag is zaterdag van 10.30 uur tot 15 uur.