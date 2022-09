IJmond NL V Binnenkijken op cruiseschip Silja Europa: wel wifi, geen casino

Vanaf maandag komen er asielzoekers te wonen, vandaag nam NH Nieuws alvast een kijkje op het schip. Hanneke Niele, locatiemanager van het COA, laat zien hoe het leven aan boord er straks zal zijn. "Het is best spannend want het was een behoorlijke weg hier naartoe."

Niele staat bij een hut met twee eenpersoonsbedden. Hier komen straks alleenstaande mannen en vrouwen in hun eentje te wonen. "Het is anders dan andere opvangen. Maar luxe zou ik het niet willen noemen. Als je in deze hut zes maanden verblijft, is dat niet heel erg luxe", zegt ze. Families kunnen terecht in grotere hutten. Niet passend Luxe voorzieningen heeft het schip genoeg: een casino, meerdere restaurants en bars en een shopping zone waar normaal gesproken kleding en parfums worden verkocht. Dit alles staat blijft gesloten gedurende de komende zes maanden. "Wij vinden het niet passend als het casino open is", aldus Niele. De speeltuin binnen in het schip blijft wel open, daar kunnen kinderen spelen. Drie keer per dag krijgen de asielzoekers maaltijden in 'het minst luxe restaurant van het schip'. Verder hebben de bewoners toegang tot het wifinetwerk, behalve op hun kamers. Dat moet volgens het COA de mensen stimuleren om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Tekst gaat verder na de foto

Silja Europa aan de kade

Restaurant aan boord

Een van de hutten

Indoor speeltuin

Gang met hutten Volgende

Burgemeester Frank Dales legt uit waarom maandag 'pas' de eerste asielzoekers aankomen in Velsen. "Een aantal dingen moeten hier aan boord nog gebeuren. Buiten op het terrein moeten nog een aantal veiligheidsmaatregelen genomen worden. Ik wil echt de garantie dat het hier veilig is. Een paar van die maatregelen konden pas genomen worden nadat het schip is aangemeerd." Zaterdag worden de veiligheidseisen volgens de burgemeester nagelopen. Als alles dan in orde is komen de asielzoekers dus maandag. "Dat gaat ongeveer 1 tot 1,5 week duren voordat iedereen hier is", besluit Niele.