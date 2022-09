Verzet tegen bouw 120 huizen voor Oekraïense vluchtelingen tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen

De gemeente Schagen heeft plannen om 120 huizen te bouwen in het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen. De huizen zijn bestemd voor de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Stichting Dorpsraad Tuitjenhorn vindt 120 huizen alleen te veel: "We zijn niet tegen, we willen zeker mensen helpen. We vinden dit aantal alleen veel te hoog", zegt voorzitter Sjaak Kruijer.

Volgens bewoners is de opvang van vluchtelingen zelf niet het probleem, maar het grote aantal wel. Daarbij komt dat ze niet bang zijn voor de Oekraïense vluchtelingen, die gunnen ze een plek.

Maar als de Oekraïense vluchtelingen eenmaal zijn vertrokken (na hun tijdelijke opvang) zijn de huizen volgens de gemeente bestemd voor onder meer statushouders en spoedzoekers. Bewoners zijn bang voor de overlast van deze andere, nieuwe bewoners.

Serieuze boel

"Het zijn huizen die gebouwd worden voor een periode van 20 jaar. De gemeente doet alsof het iets kleins is, maar het is wel serieuze boel", vertelt Kruijer.

Hij is bang dat als er overlast is, daar niet adequaat op gereageerd kan worden omdat er te weinig agenten zijn. "We hebben in het tussengebied jongelui op de skatebaan die drugsdealen. Hen zijn we al niet de baas. Laat staan dat er vierhonderd mensen met een rugzak komen wonen", stelt hij.

Verdelen

Volgens de gemeente Schagen hoeven bewoners zich echter geen zorgen te maken. "De Oekraïense vluchtelingen die nog langer in Nederland blijven, moeten we nou eenmaal onderdak bieden. En verder zijn het gewoon Nederlanders die in het tussengebied zullen wonen, we proberen de statushouders goed te verdelen", zegt burgemeester Marjan van Kampen.

"Iedere gemeente wil graag extra politieagenten, maar dat is voor dit tussengebied specifiek zeker niet nodig", besluit ze.