Laatste avond Joods restaurant HaCarmel: "Best al wat traantjes moeten wegpinken"

Wie nog één keer wil genieten van een koosjere maaltijd in het restaurant van wijlen Sami Bar-on, kan vanavond nog terecht aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Naast een plek om lekker te eten, was HaCarmel de afgelopen jaren ook regelmatig doelwit van antisemitisme. Zoon Daniël blikt met AT5 terug op het roemruchte verleden van het levenswerk van zijn vader.