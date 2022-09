Drukke avondspits door ongelukken op snelwegen A4 en A9

De avondspits ten zuiden van Amsterdam is er een om van te bibberen. Door ongelukken op de A4 en de A9 wordt het geduld van automobilisten met vertragingen en omleidingen flink op de proef gesteld.

Door een ongeluk op de A9 bij Aalsmeer staat het verkeer tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Amstelveen Stadshart helemaal vast. Er zijn twee rijstroken afgesloten waardoor je rekening moet houden met een half uur vertraging.

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend, maar volgens Rijkswaterstaat is 'hulp onderweg'.

