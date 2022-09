Kees Stavenuiter (69) klaar voor 1000ste fietsrondje IJsselmeer

Kees heeft net de kranten rondgebracht in zijn woonplaats Andijk en stapt om 7.15 uur op de fiets om zo'n 200 kilometer voor de 1000ste keer te fietsen: een rondje IJsselmeer. "Ik ga nu drie keer in de week, maar vanaf volgende week doe ik een ander rondje of gewoon wat minder."

Al een aantal jaar kan hij het rondje niet helemaal fietsen. De Afsluitdijk is door werkzaamheden afgesloten voor fietsverkeer. "Ik fiets dan om via Blokzijl, om kilometers te compenseren", vertelt hij. "Met de bus gaan blijft toch lastig, soms vertrekken ze te vroeg."

De nuchtere Kees heeft er niet een speciaal gevoel bij. "Ik zit gewoon in een ritme. Ik doe het al een paar jaar, drie keer in de week. Het slechte weer komt er weer aan, dus ik ben blij als ik straks klaar ben na m'n 1000ste rondje."

Kees heeft na vandaag flink wat kilometers in de benen zitten en een goede conditie. "Nu hopen dat het deze winter gaat vriezen, want ik ben klaar voor de Elfstedentocht."

