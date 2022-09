Amy (10) wordt uitgescholden vanwege afkomst: "Ik word daar verdrietig en boos van"

Niet lang geleden was ze naar de Zaangolf, Amy komt graag in dit zwembad. Ze kijkt een jongen aan. "Hij zei dat ik een stomme kut Chinees was." Het is een voorbeeld wat niet op zichzelf staat. Niemand doet iets. "Ik vind dat niet leuk als ik daarmee wordt uitgescholden, want dat raakt mij heel erg." Op school zeggen kinderen dat ze niet mooi is omdat ze er 'anders' uit ziet. "Ik liep uit school en toen zei iemand dat ik heel lelijk was." Het gaat dan vaak over haar ogen. Amy schiet dan vaak in de verdediging, maar ze doen dan haar ogen na. Ze wordt daar onzeker van en vraagt aan haar moeder of ze lelijk is. "Dat doe ik wel vaak ja."

Het liefst is Amy* lekker in de weer: ze gaat graag op de racefiets, is dol op atletiek en kan uren met haar poppen spelen. Op school is haar favoriete vak spelling en het Nederlandse meisje met Zuid-Koreaans bloed doet graag zelf haar haren. Thuis is een vrolijk 10-jarig meisje te zien. Toch schuilt er achter die lach veel pijn. Bijna dagelijks krijgt ze discriminerende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. "Ik word daar verdrietig en boos van", vertelt Amy.

Niet alleen in het echte leven, ook online krijgt ze berichten over haar Aziatische afkomst. "Ik krijg ook grappen als 'afhaalchinees' in een plaatje." Hoe vaak Amy ook vertelt dat ze niet Chinees maar half Zuid-Koreaans is, de opmerkingen blijven komen. "Voor mijn gevoel lijkt het dan expres, omdat ik het zo vaak heb gezegd."

Dikke huid

Amy's moeder Sophia* hoort de verhalen van haar dochter aan. "Ik hoor dit ook al mijn hele leven. En in zekere zin, het is natuurlijk niet goed, raak je er ook aan gewend." Het doet haar elke keer een stukje meer pijn. "Ik heb een dikke huid, maar als het haar pijn doet, doet het mij ook pijn."

Sophia denkt dat niet alle opmerkingen per definitie rot zijn bedoeld. Kinderen denken volgens haar dat het grappig is. "Ergens denk ik dat ze niet goed genoeg zijn ingelicht dat het niet grappig is." En de ouders weten dat misschien ook niet. "Het is misschien meer de maatschappij, dat grappen over Aziaten gewoon nog steeds grappig zijn. Je gaat geen grappen maken over Surinamers, Turken of Marokkanen. Dat wordt niet geaccepteerd."

"Waarom moet het benadrukt worden dat we Aziatisch zijn", vraagt ze zich af. Sophia hoopt door dit verhaal te delen dat ouders bewust worden dat het echt niet leuk is en met hun kinderen gaan praten. "Wat ik bij mijn eigen kinderen doe, is een spiegel voorhouden. Hoe zou je het vinden als?"

Praten over discriminatie

Mensen vinden dat ze haar dochter moet wapenen, en dat probeert ze, maar 'ik vind dat echt de omgekeerde wereld'. "Misschien moet dit het gesprek aan de eettafel zijn", benadrukt Sophia. De 10-jarige Amy vult haar moeder aan dat grapjes over iemands, of haar uiterlijk, nooit leuk zijn. "Ook al lijkt dat niet erg, je kunt er wel iemand mee raken. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden."



* Vanwege privacyredenen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.