De Peiling: ik verander mijn wachtwoord regelmatig

Wat is jouw wachtwoord? Qwerty, 12345, Konijn123 of Ajax456? Mocht je jouw wachtwoord daar tussen zien staan, dan is het misschien tijd om deze te veranderen. Bij de gemeente Medemblik deden ze dat namelijk niet. Het wachtwoord 'Welkom01' werd gekraakt en toen was het voor hackers een koud kunstje om in te breken in de gemeentelijke systemen.