Buurt in Grootebroek in rouw na nieuws dat buren in Spanje zijn verdronken

De straat Overstort in Grootebroek is in rouw. Het nieuws dat hun buren eerder deze week in de Spaanse badplaats Torrevieja verdronken, zorgt voor ongeloof en verdriet. "Ik heb het idee dat ze zo weer thuis kunnen komen..."

De driekleur wappert op een zonnige ochtend in rustig tempo. Op de Overstort in Grootebroek hebben verschillende buren deze donderdag de vlag halfstok hangen. Als symbool voor de vreselijke tragedie die zich enkele dagen geleden voltrok. Tijdens een vakantie in Spanje werd het echtpaar van 55 en 56 jaar oud gegrepen door de sterke stroming. Ze overleefden de worsteling met het water niet.

Thea Boelens is de directe buurvrouw van het stel. "We zijn al zeker tien jaar buren. Vlak voor de vakantie kwam de buurvrouw de sleutel nog brengen. Als er iets aan de hand zou zijn, kon ik naar binnen." Dinsdag vernam ze het vreselijke nieuws van hun dochter. "Ze kwam naar buiten: 'Heb je het gehoord van mijn ouders?', zei ze. Toen allebei huilen natuurlijk."

Hond Patsy

De band met de buren was goed, zegt Thea. "Het was altijd lachen met ze. Ze waren zo gek als een deur, maar op een leuke manier. Altijd een praatje over de schutting of door het hek. We waren net van plan om ze uit te nodigen voor onze verjaardag en een dag later krijg je dit bericht."

Bezienswaardigheid in de buurt was de hond Patsy. "Een Duitse herder met flaporen. Een foutje bij het fokken, maar ze waren gek met dat beest. Tijdens vakanties verblijft hij in een pension, maar ik heb geen idee wat daar nu mee gaat gebeuren. Ik kan het nog niet geloven, heb het idee dat ze zo weer thuis kunnen komen."

Aardige mensen

Ook drie deuren verderop wordt aan de omgekomen buren gedacht. "We hebben de vlag inderdaad uit hangen. Dat leek ons wel gepast", zegt een buurman. Hij is zich rot geschrokken. "Het is vreselijk. Ik kende ze niet heel goed, maar we begroetten elkaar altijd. Laatst hadden we een buurtfeestje, toen heb ik ze nog gesproken. Heel aardige mensen."

Ook aan de overkant zit de schrik er goed in. "Een schok", zegt een buurman. "Zo zie je maar dat het leven zomaar voorbij kan zijn. En dan de manier waarop..." Hij kijkt vanuit de deuropening uit op de voordeur van het verongelukte stel. "Een heel naar idee. Normaal denk je: hé, ze zijn niet thuis. Nu weet je: ze komen niet meer terug."